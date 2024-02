Dal gruppo regionale Pd solidarietà a Presciutti

"Esprimiamo solidarietà e vicinanza al sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, per le scritte insultanti e per le minacce che sono comparse in alcune parti della sua città. Esprimiamo anche ferma condanna per il gesto, una viltà indirizzata nei confronti di un amministratore già esposto a questo fenomeno e al quale, non a caso, il ministero dell'Interno aveva concesso un contributo una tantum": così il gruppo regionale Pd. Che lancia anche "un appello alle forze politiche tutte, affinché nei prossimi mesi che ci attendono, caratterizzati dalla campagna elettorale, si abbassino i toni e si stia ai temi, senza incitamenti all'odio o alla violenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA