A Foligno primo progetto individualizzato per la disabilità

"Il Comune di Foligno, in collaborazione con l'associazione 'Anffas per loro', ha fatto un importante passo avanti nella promozione della Legge 328/2000, articolo 14 (relativa alla piena integrazione delle persone disabili, ndr.), grazie alla firma del primo progetto individualizzato per Luca Cisternino, giovane di 22 anni, residente nel territorio di Foligno": lo ha sottolineato il sindaco, Stefano Zuccarini.

La sottoscrizione è avvenuta in Comune, presenti le figure chiave coinvolte nel processo che ha coinvolto istituzioni locali e settore privato per garantire un supporto mirato e personalizzato.

"E' stato un importante e antesignano lavoro condotto in sinergia da me, lo staff delle politiche sociali, la dirigente dell'area dei diritti di cittadinanza del Comune di Foligno, Sandra Ansuini, l'assistente sociale del Comune, Claudia Fancelli, in qualità di case manager del progetto, e la psicologa del Csm, Cristina Carucci, oltre allo stesso Luca Cisternino, che testimonia il nostro impegno per mettere al centro la persone come risorsa della società continua anche sul fronte della disabilità", ha detto l'assessore con delega alla disabilità, Agostino Cetorelli.

I genitori di Luca Cisternino, Davide e Maria - anch'essi presenti - hanno testimoniato il coinvolgimento e il sostegno familiare, fondamentali per il successo di questo progetto. Il progetto individualizzato firmato - spiega una nota del Comune - rappresenta un importante passo avanti nella zona sociale 8, dimostrando come la collaborazione tra enti pubblici e privati possa portare a risultati concreti e positivi. L'equipe multidisciplinare dell'associazione "Anffas per loro" ha svolto un ruolo chiave nel supportare Luca Cisternino attraverso lo sportello accreditato in Umbria. "Esprimo soddisfazione e apprezzamento per il percorso intrapreso dal Comune di Foligno che attesta consapevolezza e responsabilità nel tutelare i diritti delle persone con disabilità al fine di garantirne il progetto di vita personalizzato", ha sottolineato la vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Paola Fioroni, che ricopre l'incarico di presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA