La Provincia di Terni porta nelle scuole la protezione civile

Partiranno giovedì 8 febbraio in tre scuole superiori dell'orvietano le lezioni di protezione civile della Provincia di Terni che coinvolgeranno un centinaio di studenti delle classi terze. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'amministrazione che ha come obiettivo diffondere le conoscenze basilari in casi di emergenza per rendere preparati i giovani e le famiglie ad affrontare situazioni legate a calamità e disastri.

Le lezioni si inseriscono nel più ampio contesto di impegni che la Provincia sta mettendo in campo nel settore della sicurezza pubblica in collaborazione con Università italiane ed enti nazionali e all'interno di programmi comunitari, in particolare il progetto europeo Links.

La Provincia - si legge in un suo comunicato - è infatti parte integrante del progetto stesso i cui risultati sono stati illustrati sia ai Comuni del territorio che ai partner europei nel recente convegno di Amsterdam dove è stato presentato il manuale del corretto uso dei social per comunicare con la popolazione in caso di terremoti. Tre gli istituti superiori coinvolti l'agrario Laporta di Fabro, lo scientifico e tecnico di Orvieto e l'iis artistica, classica e professionale sempre di Orvieto. Si parte da Fabro con tre incontri a cadenza settimanale che verranno poi ripetuti nelle altre scuole con laboratori organizzati dal servizio di Protezione civile della Provincia e tenuti dal responsabile tecnico Gian Paolo Pollini.

Le lezioni si articoleranno in attività informative e divulgative e in laboratori dove gli studenti elaboreranno i piani di emergenza familiare previsti dal sistema di Protezione civile nazionale, provinciale e comunale per le prime 72 ore in caso di calamità. L'attività si concentrerà infatti nell'analisi delle situazioni e nella focalizzazione delle cose da fare in via prioritaria nei primi tre giorni dal verificarsi di un eventuale disastro.



