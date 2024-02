Cacciatori si schierano a difesa 'emendamento Puletti'

"Unanime soddisfazione" per l'approvazione del cosiddetto emendamento Puletti da parte dell'Assemblea legislativa sulla normativa che regolamenta il transito dei mezzi a motore sui sentieri di montagna viene espressa in una lettera aperta inviata dai rappresentanti di Federcaccia, Libera caccia, Enalcaccia e Italcaccia, dopo un'assemblea con i cacciatori del territorio dello spoletino e della Valnerina, alla presidente della Region Donatella Tesei, all'assessore regionale Roberto Morroni e al presidente dell'Atc Pg 2 Marco Loreti. Nella quale annunciano di essere pronti a manifestare se la norma venisse toccata.

I cacciatori - si legge in una loro nota - lamentano "l'assenza di rappresentanza" nella guida dell'Atc Pg2, chiedono di sfiduciarne il presidente e "si appellano all'assessore regionale Morroni per una maggiore attenzione alle istanze del mondo venatorio, a cominciare dalla difesa del cosiddetto emendamento Puletti sulla viabilità secondaria". Riguardo a quest'ultimo, i cacciatori chiedono che la normativa "non venga depotenziata o peggio ancora sospesa attraverso regolamenti attuativi che rappresenterebbero un ingiustificato passo indietro da parte del Consiglio regionale".

"In caso di mancato accoglimento di queste istanze e comunque del perdurare di azioni tese a non tenere nelle giuste considerazioni le necessità dei cittadini-cacciatori, gli stessi si riservano di attuare forme clamorose di protesta eclatanti, anche in riferimento alle prossime scadenze elettorali" affermano i rappresentanti di Federcaccia, Libera caccia, Italcaccia ed Enalcaccia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA