All'Umbriafiere 'Porte aperte' sul mondo della ristorazione

Si presenta con un ricco programma dedicato al mondo della ristorazione e dell'ospitalità la nuova edizione di "A porte aperte", in programma dal 19 al 21 febbraio all'Umbriafiere di Bastia Umbra.

Le numerose iniziative e i tanti ospiti sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala del Consiglio del Comune di Bastia Umbra.

La sindaca, Paola Lungarotti, si è detta felice di ospitare "un evento di questa portata all'interno del centro fieristico di Bastia".

A distanza di quattro anni dall'ultima esperienza, i professionisti del settore si ritroveranno così insieme grazie all'evento organizzato da Cancelloni Food Service, azienda di Magione. E a presentare l'evento, come "una straordinaria occasione di incontro e confronto, conoscenza, formazione e intrattenimento", sono stati il presidente e vicepresidente dell'azienda umbra, Fabio e Simona Cancelloni, e la responsabile del progetto "A Porte Aperte" Chiara Cancelloni.

Ad illustrare il programma è stata Chiara Cancelloni, sottolineando che "rispetto al 2020 ci sono conferme ma anche tante novità". "Grazie alla presenza di produttori e aziende collegati al mondo Horeca - ha aggiunto - i clienti potranno trovare e degustare i prodotti migliori da poter utilizzare all'interno delle singole realtà".

A Porte Aperte" si svilupperà su due padiglioni suddivisi in quattro aree tematiche (exploration, expression, expertise, expo) che ospiteranno oltre 100 espositori provenienti da tutto il mondo e più di 10 mila prodotti.

L'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, ha sottolineato che "questa iniziativa non solo valorizza la regione in maniera eccellente ma è fatta in modo tale da coinvolgere altre regioni e accendere quindi un faro su un aspetto determinante dello sviluppo economico che è l'enogastronomia".



