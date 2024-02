Alla questura di Perugia Fiamme oro insegnano judo ai giovani

Inaugurata presso la questura di Perugia una nuova sezione giovanile del gruppo sportivo delle Fiamme oro della Polizia di Stato, dedicata al judo. Presenti alla cerimonia il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, e il capo della Polizia, Vittorio Pisani. A benedire la palestra è stato il vescovo di Perugia, monsignor Ivan Maffeis.

All'inaugurazione hanno partecipato i presidenti della Regione, Donatella Tesei, e dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, il questore Fausto Lamparelli, il sindaco Andrea Romizi, il presidente del gruppo sportivo Fiamme oro Francesco Montini, e il prefetto Armando Gradone.

L'iniziativa, diretta ad attivare azioni congiunte e sinergiche per favorire l'inclusione sociale, la diffusione della cultura della legalità e il recupero dei minori a rischio, consentirà ai tecnici del gruppo sportivo di insegnare il judo ai giovani delle scuole primarie. I bambini avranno anche la possibilità - è stato sottolineato - di "crescere nella cultura della legalità e della democrazia".

Il sottosegretario Prisco ha sottolineato l'importanza di iniziative come quella odierna, "per affermare la cultura della legalità e per offrire esempi positivi ai giovani". "Lo sport - ha aggiunto - è un collante tra generazioni e promuove una società fondata sull'inclusione, sulla solidarietà e sul rispetto delle regole e della legalità. Per l'altissimo valore della pratica sportiva, abbiamo promosso l'inserimento dello sport nella nostra Costituzione e gli atleti dei gruppi sportivi delle forze dell'ordine interpretano perfettamente questo spirito".

Il capo della Polizia ha sottolineato che le Fiamme oro sono l'orgoglio del Corpo "perché, oltre a raggiungere grandi successi sportivi, agiscono sul fronte della legalità e della trasmissione dei valori dello sport, fondamentali per la crescita dei nostri giovani".



