Riccardo Tizzi candidato sindaco a Gualdo Cattaneo

Sarà Riccardo Tizzi a contendere il Comune di Gualdo Cattaneo all'amministrazione uscente. A individuare come candidato sindaco l'insegnante di lingua e cultura spagnola, è il neo costituito comitato "Un futuro per Gualdo" composto da personalità della società civile, del mondo della cultura, del lavoro e del sistema produttivo che hanno deciso di creare una lista civica in vista delle elezioni amministrative dell'8-9 giugno.

"Un progetto nuovo - si legge nella nota diffusa dal comitato - aperto al contributo del popolo inteso nella sua migliore accezione, i cui soggetti promotori sono consapevoli della necessità di mettersi in ascolto, di lasciare spazio e parola alle donne e agli uomini del territorio, alle loro migliori speranze ed aspettative, al fine di elaborare una proposta concreta e credibile per lo sviluppo umano della collettività. L'analisi di partenza muove da una critica dell'azione amministrativa degli ultimi cinque anni, contrassegnati da scelte miopi e superficiali, che condizioneranno in negativo lo sviluppo economico e demografico del territorio nel prossimo futuro, qualora non si osservi un deciso cambio di direzione. Su tutte l'ubicazione nuovo plesso scolastico, scelta di cui comunque è necessario prendere atto attivando politiche che possano mitigare gli effetti negativi per salvaguardare la qualità della vita delle persone, le nuove generazioni in primis".



