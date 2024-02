Porzi, volontariato risorsa preziosa per il Paese

"Campioni di umanità. Li definisce così, i volontari, il nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che da Trento, in occasione della cerimonia di inaugurazione di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024, ha ricordato a tutti noi quanto il volontario sia una risorsa preziosa per il nostro Paese, quanto sia importante che qualcuno si prenda cura dell'altro e che ci sia un aiuto reciproco": è quanto dichiara la consigliera regionale Donatella Porzi (Misto). "Anche nei nostri piccoli territori vediamo questa risorsa esplodere in tutta la sua forza di fronte alle grandi emergenze locali, nazionali e internazionali come il Covid, i terremoti, la guerra" aggiunge.

"Eppure, raramente sotto i riflettori - sostiene Porzi in una nota di Palazzo Cesaroni -, tante persone e associazioni si impegnano con generosità nella vita quotidiana per il benessere comune, dando un contributo decisivo per il funzionamento della nostra società non solo in ambito sanitario e di protezione civile, ma anche nell'accoglienza, nel welfare e nel sostegno ai più fragili, nella tutela dei luoghi, nelle attività culturali, nello sport e negli eventi ricreativi. L'Unione europea nel 2011 - osserva Porzi - ha dedicato al volontariato un anno europeo, a sottolineare la presenza, spesso silenziosa, di un esercito di persone che affiancano le Istituzioni. E il Presidente Mattarella ci ricorda che il volontariato è una componente fondamentale di ogni nazione civile, che ogni cittadino deve essere parte attiva dello Stato in cui vive e che occorre recuperare la solidarietà, valore fondante di un'Europa che oggi soffre, per prendersene cura e farla crescere insieme ai popoli che la abitano, contrastando - conclude - le spinte estreme all'individualismo e all'egoismo".



