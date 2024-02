Bruzzone, insulti a consigliera della Lega, preoccupa deriva

"A poche ore dagli atti vandalici subiti dalla sezione della Lega di Legnano, ad opera di soggetti palesemente appartenenti ad organizzazioni animaliste, si ripetono altri fatti che necessitano una dura condanna da parte di chiunque ritenga che la convivenza e il buonsenso debbano sempre essere presenti nella nostra società.

Manuela Puletti, consigliere regionale della Lega dell'Umbria, ha subito aggressioni verbali molto pesanti durante lo svolgimento della sua doverosa attività istituzionale, nel tentativo di armonizzare l'uso dei sentieri e dei percorsi agro-silvo-pastorali da parte di tutti i soggetti interessati, escursionisti, bikers, enduristi, agricoltori e cacciatori": lo sottolinea in una nota il deputato della Lega Francesco Bruzzone, responsabile del dipartimento gestione fauna selvatica "Inizio ad avere qualche preoccupazione - prosegue Bruzzone - rispetto a questa deriva, impregnata di violenza e vandalismi che ad oggi non hanno trovato condanna dalle più importanti sigle ambientaliste, peraltro presenti al momento delle aggressioni verbali subite dalla consigliera Puletti. Non vorrei mai che gli esempi dati dagli integralisti dell'ambiente e del clima, che ormai troppo spesso bloccano il traffico o imbrattano i monumenti del nostro paese, possano aprire la strada a eventi come quello di Legnano e quello di Perugia".

