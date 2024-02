Tesei alla Bit, il turismo è industria per l'Umbria

"Il turismo è un'industria per l'Umbria e come tale la dobbiamo considerare. La nuova legge regionale va in questa direzione": a dirlo all'ANSA è la presidente della Regione, Donatella Tesei, allo stand della Bit di Milano. "L'Umbria sì è presentata a questo appuntamento in maniera diversa rispetto al passato, intanto lo stand è veramente molto bello ed è il frutto della sinergia tra gli assessorati al turismo e all'agricoltura", ha aggiunto.

"Il 2024 sarà un anno da dedicare al potenziamento delle infrastrutture - ha sottolineato Tesei - e lo faremo anche con investimenti importanti come l'ampliamento del nostro aeroporto, così da puntare in due, tre anni a un milione di passeggeri.

Intanto - ha ricordato la presidente - abbiamo chiuso il 2023 con oltre 530 mila passeggeri al San Francesco d'Assisi, un risultato straordinario che ci fa guardare avanti con grande fiducia".

"Perché scegliere l'Umbria come metà turistica? Per mille ragioni. Si viene in Umbria per i nostri paesaggi, per la storia e per i beni culturali, ma anche per la nostra straordinaria enogastronomia" ha concluso Tesei.



