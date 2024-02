Santanchè, turismo lento è un segmento in forte ascesa

"Il turismo lento rappresenta un segmento in forte ascesa che favorisce anche la sostenibilità soprattutto in termini di destagionalizzazione, decongestione dei flussi e creazione di nuove opportunità di lavoro": a dirlo è stata la ministra del turismo, Daniela Santanchè, intervenendo alla Bit di Milano in occasione della presentazione allo stand dell'Umbria dei due nuovi cammini di "Scopri l'Italia che non sapevi". "È un modo di viaggiare che ben si sposa con l'enogastronomia, fattore identitario noto in tutto il mondo e dal fortissimo potere di attrazione per i turisti italiani e stranieri" ha aggiunto.

"Ecco perché questi due progetti - ha detto ancora Santanchè - formano un connubio vincente e indissolubile nell'ottica di ampliare la strategia di comunicazione delle eccellenze dei nostri territori. Mettere a sistema i cammini come prodotto turistico, con loro specifiche identità e omogeneità, è una delle sfide che il governo si pone in ambito turistico. I cammini religiosi (sui quali nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato ulteriori 15 milioni, per un ammontare complessivo di oltre 19), costituiscono un'occasione preziosa in vista del Giubileo 2025, che vedrà arrivare oltre 30 milioni di turisti nella sola capitale. Un appuntamento, questo, che non deve farci trovare impreparati".

"Dobbiamo lavorare insieme, Ministero, Regioni e gestori dei cammini, stabilendo una tabella di marcia di interventi in tema di percorribilità, segnaletica, servizi accessori e campagne di comunicazione mirate" ha concluso la ministra.





