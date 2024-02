Ragazzi minacciano un anziano con una pistola giocattolo

I carabinieri della stazione di Spello, al termine di un'attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto e alla Procura della Repubblica dei minorenni di Perugia quattro giovanissimi - due 19enni, un 17enne ed un 16enne - nell'ambito delle indagini seguite ad una lite con un anziano di 73 anni che era stato anche minacciato con un'arma giocattolo, a Spello.

I fatti risalgono a pochi giorni fa. Secondo la ricostruzione dal parte dell'Arma, l'uomo, nel rientrare a casa, aveva trovato quattro ragazzi seduti sui gradini del portone di ingresso.

Alla richiesta da parte del settantatreenne di allontanarsi, era nato un acceso diverbio. Uno dei giovani avrebbe quindi puntato alla testa dell'uomo una pistola nera, premendo il grilletto, fortunatamente senza conseguenze poichè, come è stato successivamente accertato, si trattava di un'arma giocattolo.

L'anziano, spaventato, ha chiamato il Numero unico di emergenza 112.

Militari della stazione carabinieri di Spello, giunti poco dopo sul luogo, hanno identificato i quattro ragazzi che nel frattempo si erano allontanati.

I successivi accertamenti condotti dai carabinieri e l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza di alcune telecamere presenti nella zona hanno permesso di ricostruire l'intera vicende e di ritrovare la pistola giocattolo, nascosta all'interno di una fioriera nelle vicinanze.

I quattro ragazzi sono stati denunciato per il reato di minaccia aggravata.



