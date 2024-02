Psi, 'proliferano sigle, tuteleremo il nostro nome'

"Per sgomberare il campo da ogni possibile equivoco siamo costretti a precisare che proliferano sigle e simboli che richiamano quelli del Psi ma che nulla hanno, però, a che vedere con lo stesso": lo affermano in una nota Federico Novelli, segretario regionale Psi, Ursula Masciarri, segretario provinciale Perugia Psi, e Giuseppe Chianella, segretario provinciale Terni Psi.

Nel comunicato si segnalano sigle utilizzate "in cui si spende arbitrariamente il nome del Psi".

"Nessuna di queste presunte formazioni, declinate in realtà, associazioni, circoli e quant'altro, tutte animate dagli stessi soggetti, è oggi riconducibile al Psi. Si tratta in realtà - si sottolinea nella nota - di un maldestro tentativo di ingenerare disorientamento in quella parte dell'elettorato che si riconosce nei valori socialisti e confusione nell'interlocuzione con le altre forze politiche. Il Partito Socialista Italiano, è l'unico partito esistente erede della storia iniziata a Genova nel 1892, quello di Turati, Matteotti, Nenni, Pertini e Craxi, quello aderente ancora oggi all'Internazionale socialista ed al Pse.

Dal direttivo tenuto nei giorni scorsi è emersa la determinazione di tutelare il nome, i simboli e la dignità del partito, nonché quella dei suoi iscritti, anche fuori dalle sedi prettamente politiche".



