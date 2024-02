Proteste agricoltori, Confagricoltura Umbria a Bruxelles

"Un primo passo verso una politica agricola della Ue più attenta alle esigenze degli agricoltori": per Confagricoltura Umbria è positiva la reazione all'annuncio della prossima presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui produttori.

In molti Paesi dell'Unione, tra i quali l'Italia - e l'Umbria - sono in atto proteste da parte di alcuni rappresentanti del mondo agricolo. Il comune denominatore delle rimostranze è la contestazione della Politica agricola comune e del "Green Deal" applicato all'agricoltura.

La proposta della Commissione sarà presentata al Consiglio Agricoltura Ue il 26 febbraio. Nello stesso giorno la Confederazione aveva annunciato un'Assemblea straordinaria a Bruxelles, durante la quale verrà illustrata la visione dell'Associazione sul futuro dell'agricoltura e sulla nuova Pac.

All'Assemblea sarà presente anche il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi. "Avremo l'occasione per esprimerci in tempo reale sulle proposte della Commissione.

Quello del sovraccarico burocratico è uno dei temi prioritari che abbiamo portato all'attenzione delle Istituzioni di Bruxelles", sottolinea Rossi il quale sulla Pac, in vigore fino a tutto il 2027, afferma: "La nostra posizione, a tal proposito, è stata di natura strategica perché abbiamo fin da subito dichiarato che gli accordi raggiunti hanno portato a una riforma non solo estremamente complessa, ma soprattutto inadeguata alle reali esigenze di produttività e competitività delle imprese agricole. Una Pac scellerata perché dare soldi a tutti non serve a niente e soprattutto non serve darli a chi non fa l'agricoltore di professione e in questo momento bisogna supportare solo chi produce".

"Stiamo lavorando con il parlamento e la Commissione Ue e con il ministero dell'Agricoltura, che ha istituito, su nostra richiesta, due tavoli di confronto per concordare le opportune modifiche" affferma ancora Rossi per poi aggiungere: "Intanto, continuiamo anche a lavorare per migliorare la proposta già presentata di deroga alla destinazione non produttiva dei terreni".

Altra cosa da fare, per Rossi, è tenere in considerazione il tema della tracciabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA