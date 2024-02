Psi valuta appoggio a Ferdinandi candidata sindaca Perugia

"Nessun veto" sul nome di Vittoria Ferdinandi candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici da parte del Partito socialista italiano che però a deciso di "non esprimersi" su un eventuale appoggio che verrà deciso dagli organismi dirigenti che si riuniranno all'inizio della prossima settimana. A tracciare il quadro è il segretario regionale Federico Novelli rispondendo all'ANSA.

Il Psi non ha partecipato alla riunione del tavolo di un Patto avanti che ha indicato Ferdinandi. "Non abbiamo posto veti ma non ci siamo ancora espressi" ha detto Novelli. "La nostra è comunque una perplessità sul metodo seguito per individuare la candidata" ha aggiunto.

Della coalizione "Un patto avanti" fanno parte Pd, M5s, Avs, Civici umbri, Demos e la costituenda "Formazione civica per la sanità pubblica".



