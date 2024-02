L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunisce martedì

L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) martedì 6 febbraio, alle 9.30. All'ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata (question time) e mozioni.

Tra gli argomenti in discussione - annuncia l'Assemblea attraverso l'ufficio stampa - cammini religiosi dell'Umbria; risorse per gli spettacoli dal vivo; mobilità passiva in sanità; ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; sicurezza nell'ospedale di Foligno; medici a gettone; strutture di dietologia ed endocrinologia ospedale di Terni; Vespa Piaggio; contrasto dei disturbi della nutrizione; giardini terapeutici; peste suina africana; servizio civile universale; Parco nazionale 'Catria, Nerone e Alpe della Luna'.



