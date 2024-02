Fratoianni, per comunali quella di Perugia è strada giusta

"Quella di Perugia è la strada giusta, nel nome dell'unità e dell'alternativa.

Sia esempio per altre città per battere la destra Vittoria Ferdinandi unisce la coalizione progressista a Perugia e sarà la candidata sindaca contro la destra": a dirlo è Nicola Fratoianni, Verdi sinistra. "Adesso tutte e tutti con lei, per restituire visione, riscatto e solidarietà al capoluogo umbro" scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra dopo la decisione della coalizione "Un Patto Avanti" sul nome della candidata a sindaca della città.

Per Fratoianni "questa è la strada giusta, nel nome dell'unità e dell'alternativa". "Mi auguro sia d'esempio anche nelle altre città. Noi ci siamo" conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA