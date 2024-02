Fiamme in una fabbrica nei pressi di Perugia, nessun ferito

Un vasto incendio - che non ha provocato feriti - si è sviluppato venerdì, intorno alle 13.30 in una fabbrica che produce allestimenti frigoriferi per il trasporto di alimenti, al confine fra Perugia e Torgiano, in località Ferriera, I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con quattro squadre, con autobotti, autoscala e carro schiuma, sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme e già nel primo pomeriggio hanno avviato le operazioni di bonifica. Sul posto, oltre ai vigili, carabinieri, assessore comunale alla protezione civile di Perugia Luca Merli, sindaco di Torgiano e personale dell'Arpa per i rilievi relativi ad eventuali problematiche relative alla qualità ambientale.

L'incendio, dal quale si è sviluppato un denso fumo nero visibile anche dalla vicina strada statale, ha interessato una parte dello stabilimento. In quel momento i dipendenti erano in pausa pranzo. Nessuno di loro è rimasto coinvolto. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti.



