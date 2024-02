Vittoria Ferdinandi, questo è il tempo del coraggio

"Ho scelto la bellissima responsabilità di candidarmi a sindaco della città dove sono nata e cresciuta. L'ho fatto perché credo che questo sia il tempo del coraggio": si è presentata così Vittoria Ferdinandi, indicata per guidare il Comune di Perugia alle prossime amministrative con una coalizione progressista che rappresenta una sorta di campo largo del centro sinistra. "La politica ha fatto una scelta coraggiosa e per niente scontata, dettata dal desiderio di rimettere al centro la città e la relazione con la città" ha aggiunto.

"Di fronte a questo - ha affermato Ferdinandi - la mia passione civica non ha potuto che dire un sì convinto e coraggioso. Capace di scavalcare anche la paura di cadere.

Questo non è il momento delle mani pulite che servono a chi le può tenere in tasca. Questo è il momento in cui ciascuno di noi deve arrotolarsi le maniche e sporcarsi le mani per costruire un'alternativa convinta ed entusiasta per Perugia".

La candidata sindaca ha quindi parlato "di un progetto che partirà dall'ascolto di tutti e tutte". "Ma ha bisogno - ha aggiunto - dell'impegno di tutti i cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA