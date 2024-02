Al via il quinto Master di scrittura seriale di fiction

Un'offerta formativa specialistica per giovani editor e sceneggiatori capaci di lavorare sulla media e lunga serialità, con particolare attenzione al rapporto tra scrittura, criteri di costo, regia e montaggio: è questo l'obiettivo del Master di scrittura seriale di fiction, organizzato dal Centro italiano di studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo, con sede a Perugia, in collaborazione con Rai-Radiotelevisione Italiana/Direzione Rai Fiction, e con il sostegno dell'Associazione produttori audiovisivo.

Il Master, giunto alla sua quinta edizione, si rivolge ai giovani che vogliano entrare nel mondo della scrittura e della produzione televisiva e cross mediale, specificamente seriale, facendo tesoro delle esperienze più recenti sia nel campo della produzione di fiction italiana che di quella internazionale. Il limite massimo di età per partecipare - spiega una nota dei promotori - è di 40 anni. La selezione, svolta dal Centro in collaborazione con Rai Fiction, individuerà15 giovani scrittori.

Tutto il materiale di selezione deve essere spedito entro e non oltre il 9 marzo 2024 (farà fede la data del timbro postale), secondo le modalità previste dal bando.

Il Master è costituito da lezioni teoriche e pratiche e da attività collettive e individuali assistite dalla collaborazione di tutor, per una durata complessiva di 640 ore di lezione e 40 di proiezioni.

Entro i sei mesi successivi alla conclusione del corso, ai diplomati sarà offerta la partecipazione a stage, presso organismi televisivi e società di produzione. La tassa di partecipazione è di 4mila euro, la sede il Centro di giornalismo radiotelevisivo a Perugia, dal 2 maggio al 30 settembre 2024, con interruzione di almeno due settimane ad agosto. Sono previste cinque borse di studio: tre a copertura totale e due di 2mila euro. Il Centro italiano di studi superiori mette a disposizione degli allievi una Foresteria, il cui canone mensile di locazione è mantenuto ai minimi rispetto ai prezzi di mercato.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Centro di giornalismo (www.centrogiornalismo.it) oppure telefonare al numero 075/5911211 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17).



