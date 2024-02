Accordo Camera di commercio-Ordini dei dottori commercialisti

E' stato firmato un protocollo d'intesa tra la Camera di commercio dell'Umbria e gli Ordini professionali dei Dottori commercialisti ed esperti contabili delle province di Perugia e Terni - due realtà che già collaboravano su numerose attività amministrative - per rafforzare i servizi alle imprese e mettere in campo azioni sempre più adeguate alle richieste del tessuto economico.

"Una delle sfide più innovative su cui siamo impegnati come ente camerale - ha precisato il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - è senza dubbio la transizione digitale ed ecologica, con la sempre maggiore centralità che, per la vita delle aziende, avrà il raggiungimento dei parametri cosiddetti Esg ( Environmental, Social, Governance ndr). In questa partita il contributo dei professionisti dell'Ordine, chiamati ad accompaganre l'impresa, sarà essenziale".

"Per il sistema bancario, la concessione del credito sarà sempre più legata ai parametri Esg, ossia alla possibilità di verificare, misurare, controllare e sostenere l'impegno in termini di sostenibilità da parte di un'impresa - ha aggiunto il presidente dell'Ordine, Carmelo Campagna - un concetto centrale che con la Camera di commercio ci impegniamo a veicolare alle aziende, oggi poco pronte ad accogliere questo cambiamento culturale che però in alcuni casi potrebbe fare la differenza per la sopravvivenza di un'impresa che necessita di credito".

Mencaroni ha anche annunciato che nascerà un punto di ascolto presso la sede della Camera di commercio dell'Umbria, dove professionisti dell'Ordine saranno disponibili per imprenditori in difficoltà e a rischio usura.

Altri ambiti di collaborazione previsti dal protocollo sono quelli della creazione d'impresa e per l'inserimento lavorativo dei giovani, internazionalizzazione, informazione socioeconomica e l'aiuto alle Pmi nelle fasi di gestione e sviluppo.

Centrale il ruolo dei dottori commercialisti ed esperti contabili anche a sostegno di altri servizi erogati dall'ente camerale, come la mediazione civile e commerciale, la composizione negoziata, il servizio di stima certificata del valore degli immobili.

Il protocollo sarà valido fino al 31 dicembre 2025.



