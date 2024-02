Nuovo volo Perugia-Lamezia Terme di Aeroitalia dal 2 giugno

Prenderà il via il prossimo 2 giugno e proseguirà fino al 15 settembre, il nuovo volo Perugia-Lamezia Terme di Aeroitalia. Ad annunciarlo ufficialmente sono state giovedì 1 la compagnia aerea e Sase, società di gestione dell'aeroporto internazionale dell'Umbria.

I voli, già in vendita sul sito di Aeroitalia, sono operati il giovedì e la domenica (partenza da Perugia alle 11.50 e arrivo a Lamezia alle 13.20. Dallo scalo calabrese la partenza è alle 14.00 con arrivo all'aeroporto internazionale dell'Umbria alle 15.30) con aeromobili Atr 72/600 (68 posti).

"Questo servizio non solo migliorerà la connettività tra le due regioni, ma - ha commentato l'ad di Aeroitalia, Gaetano Intrieri - contribuirà anche a stimolare il turismo e l'economia locale". Per il presidente dell'aeroporto dell'Umbria, Antonello Marcucci, "questo nuovo collegamento rappresenta un altro importante tassello per lo sviluppo del nostro network ed il soddisfacimento di una richiesta da tempo sentita dalla comunità locale. Nel ringraziare Aeroitalia per questo nuovo step di crescita - ha aggiunto - ci impegniamo a continuare nel percorso di incremento del traffico, fornendo servizi di alta qualità ai passeggeri ed alle compagnie aeree che scelgono di operare presso il nostro scalo".



