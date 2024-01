Tesei, l'Ue ascolti le richieste degli agricoltori

"La Commissione europea deve andare incontro a queste richieste che sono essenziali, perché l'agricoltura è un bene primario e naturalmente anche la sostenibilità del reddito degli agricoltori è assolutamente fondamentale". Lo ha dichiarato in merito alle proteste degli agricoltori la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, parlando a margine della plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles. "Le istanze che si stanno portando avanti in questo momento riguardano sicuramente in prima battuta le politiche dell'Unione europea, perché poi a cascata naturalmente vanno ad avere la loro rilevanza a livello di Stati membri e anche a livello poi di ragioni", ha aggiunto Tesei. Come Regione Umbria "noi naturalmente stiamo cercando di sostenere la nostra agricoltura attraverso le risorse che di cui disponiamo, creando anche processi di filiera, per esempio che portano a sostenere anche gli agricoltori più piccoli. Le misure quelle che sono di nostra competenza sicuramente le metteremo in campo. Però oggi credo che la riforma sia da portare avanti a livello proprio di Commissione europea".



