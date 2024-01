Tesei, già a lavoro su G7 disabilità per risposta unitaria

"Siamo già al lavoro con il ministro della disabilità per creare le migliori condizioni affinché ci sia una risposta unitaria e che possa andare incontro a tutto ciò che occorre, a quelle misure che servono proprio a superare i problemi che di solito la disabilità incontra in Europa, nelle nostre regioni e nei nostri territori". Lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei parlando a margine della plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles, in vista del G7 sulla disabilità che durante la presidenza a rotazione dell'Italia si svolgerà proprio in Umbria. "E' una notizia che ho accolto con moltissimo piacere", ha sottolineato Tesei, il G7 sulla disabilità "vedrà protagonista la nostra regione, l'Umbria". Tesei anche in plenaria del CdR a Bruxelles interverrà per parlare di disabilità: "Ci sarà un mio intervento oggi a sostegno di questa iniziativa e riguardante tutte le persone con disabilità a livello a livello europeo", ha spiegato.



