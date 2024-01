Per imprenditori agricoli Umbria 'la situazione è grave'

Hanno chiesto "soluzioni rapide per una situazione grave" gli imprenditori agricoli dell'Umbria ascoltati dalla seconda Commissione dell'Assemblea legislativa.

Il presidente Valerio Mancini, nel ribadire l'importanza delle problematiche al centro dell'incontro e la vicinanza con i protagonisti del variegato mondo agricolo, ha annunciato che l'Organismo recepirà le istanze degli agricoltori in un atto di indirizzo da portare all'approvazione dell'Assemblea.

Andrea Gildoni, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, ha detto che "dopo il Covid c'è stata la guerra in Ucraina, con rincari speculativi su molti fronti". "Quindi - ha aggiunto - ci sono costi insostenibili e prezzi di vendita troppo bassi. Grandi gruppi industriali stanno acquistando terreni per produrre energia e c'è il rischio che prendano possesso del territorio, modificando l'assetto geo-politico della regione. Non è chiaro cosa vogliano fare questi colossi, ma temiamo uno stravolgimento del territorio con guadagni che andrebbero altrove. Per proteggere la regione e valorizzare le nostre eccellenze bisogna lavorare tutti insieme. Per aiutare le realtà agricole bisognerebbe sostenere le aziende a produrre reddito e a creare filiere. Bisogna inoltre portare a Roma le istanze relative agli alti costi dei carburanti. Servono interventi per le zone svantaggiate. Vanno riviste le misure che limitano le concimazioni sulle zone vulnerabili. Le assegnazioni delle tabelle del gasolio agricolo prevedono una decurtazione del 23% e questo rende necessario acquistarne altro, non agricolo e a prezzo maggiore. Andrebbero tolte le decurtazioni sulle assegnazioni. Necessitano interventi immediati per le aziende in difficoltà e proroghe per le misure del Psr non ancora rendicontate".



