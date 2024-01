Marchetti, bene l'incontro tra Salvini e Tesei

"Bene l'incontro di oggi tra Matteo Salvini e Donatella Tesei in cui sono stati affrontati i temi, più che mai centrali in questi giorni, dell'agricoltura e delle infrastrutture. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini sarà alla stazione di Perugia Ponte San Giovanni giovedì 8 febbraio per dare avvio a un'opera attesa dagli umbri da tempo: l'ammodernamento e il via ai lavori della ferrovia centrale umbra, ex FCU, che collegherà tutta l'Umbria da nord a sud": così il segretario della Lega in Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA