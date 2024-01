Incontro Salvini-Tesei a Bruxelles sull'Umbria

Fondi europei e infrastrutture: sono stati i temi di confronto tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e la governatrice della Regione Umbria Donatella Tesei.

L'incontro è avvenuto a Bruxelles, ed è stata l'occasione anche per uno scambio di idee sul dossier agricoltura alla luce delle proteste in tutta Europa. Salvini ha confermato che giovedì 8 febbraio sarà a Perugia per l'avvio del cantiere per l'ammodernamento della Ferrovia Centrale Umbra nella tratta dichiarata di interesse nazionale Perugia-Terni. Così una nota del Mit.



