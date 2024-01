Turista trovato in possesso di oltre due etti di cocaina

Un turista albanese di 26 anni è stato arrestato a Terni dalla polizia che lo ha trovato in possesso di due etti e dieci grammi di cocaina purissima, che sul mercato avrebbe fruttato oltre 25.000 euro.

La polizia è intervenuta in seguito ad alcune segnalazioni di un'auto sospetta da parte dei residenti di Strada Vallecaprina, una zona residenziale alla periferia della città.

Una pattuglia della squadra volante ha individuato l'auto e l'ha fermata per un controllo. Alla guida, il turista albanese, incensurato, entrato in Italia il 9 gennaio da Bari e soggiornante in un B&B della zona.

L'uomo è stato comunque tenuto d'occhio, fino a quando, venerdì 26 - durante un servizio di avvistamento e perlustrazione da parte della quarta sezione antidroga della squadra mobile - è stato visto, a bordo della stessa auto (risultata presa a noleggio) fermarsi su una strada sterrata vicino a delle sterpaglie per poi ripartire. Di nuovo fermato per un controllo, è stato perquisito e sotto gli indumenti, anche intimi, sono state trovate 500 bustine termosaldate, mentre altre sono state recuperate fra le sterpaglie.

L'uomo, 26 anni fra pochi giorni, è stato arrestato e nella direttissima di sabato mattina, dopo la convalida dell'arresto, è stato portato in carcere, in attesa del processo che si terrà a fine febbraio.



