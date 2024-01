Torna #HealthInfluencer, studenti promotori attivi di salute

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, torna #HealthInfluencer, il laboratorio di idee che chiama gli studenti a diventare promotori attivi di salute. È rivolto agli alunni degli istituti scolastici secondari di primo grado, che abbiano già partecipato alle attività del programma "Unplugged, pensiamo positivo" ed alle scuole secondarie di secondo grado, che abbiano partecipato al programma "Yaps" e che dispongano di un gruppo attivo di "peer education".

Il tema su cui si vuole riportare l'attenzione dei giovani - spiega una nota della Usl Umbria 1 - è quello delle dipendenze e dell'uso di sostanze psicoattive. Il progetto prevede la realizzazione di prodotti di comunicazione - sotto forma di poster, fumetti, striscioni/murales, audio-video o altro - e si concluderà con le premiazioni in programma il prossimo 16 maggio, in occasione della seconda "Giornata regionale contro la droga", istituita il 3 agosto 2022 (legge regionale n. 14).

Il progetto, finanziato dalla Regione Umbria, è stato promosso e organizzato dalla Rete di promozione della salute della Usl Umbria 1 quale soggetto capofila, con il supporto dei servizi delle dipendenze e della qualità e comunicazione della Usl Umbria 1, del Centro regionale per la salute globale, del servizio di Sorveglianza e promozione della salute della Usl Umbria 2 e con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e della Scuola umbra di amministrazione pubblica di Villa Umbra.

Gli istituti interessati dovranno presentare la propria adesione entro il 31 gennaio e gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 marzo 2024 .

In occasione della Giornata regionale contro la droga del 16 maggio, sarà organizzato a Villa Umbra un evento di sensibilizzazione, finalizzato alla condivisione delle esperienze e alla premiazione dei progetti vincitori. Tutti i prodotti presentati in questa giornata confluiranno all'interno di un contenitore di informazioni accessibili, "solide" e scientificamente validate per soddisfare la domanda informativa delle giovani generazioni. Il link sarà presente nel sito della Regione Umbria.



