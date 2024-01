Sangiuliano incontra D'Orazio, neo-direttore della Gnu

"Abbiamo messo a punto idee e progetti per un grande rilancio dei musei umbri": lo scrive sui propri profili social il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dopo l'incontro tenuto giovedì 29 al ministero con Costantino D'Orazio, neo-direttore dei Musei nazionali di Perugia e della Direzione regionale musei Umbria.

"Ringrazio molto il ministro Sangiuliano per la fiducia dimostrata - afferma all'ANSA il direttore anche della Galleria nazionale dell'Umbria - e confido nel fatto che riusciremo ad ottenere dei grandi risultati per mettere l'Umbria al centro della mappa culturale italiana, grazie soprattutto all'eccezionale gruppo di lavoro con cui sto già lavorando in tutta la regione".

D'Orazio, durante la sua prima uscita pubblica, aveva infatti annunciato un cambio non solo formale ma soprattutto sostanziale nella sua direzione, grazie alla fusione amministrativa della Galleria nazionale con le altre 13 sedi nazionali dei siti culturali della regione per muoversi così "come una struttura territoriale unica".

E la prima manifestazione che collegherà questi siti, come già annunciato dal direttore, è in programma in estate e dal titolo "La sottile linea d'Umbria".



