Razionalizzazione al centro convezione Regione-Università

Efficientamento e razionalizzazione sono le due parole chiave che hanno guidato la convenzione tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi per la riorganizzazione dell'Azienda ospedaliera universitaria di Perugia e quella di Terni. Adottato in Giunta regionale e allo stesso tempo approvato in senato accademico questa mattina, l'atto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Donini.

"Un passo fondamentale che ci deve portare alla costruzione delle aziende integrate che richiede altri tempi, ma ora la sanità funzionerà meglio e l'apporto dell'Università in tutto questo è essenziale anche per le risorse che può mettere a disposizione per rendere migliore il comparto" ha affermato la presidente della Regione Donatella Tesei. "Nella riorganizzazione dei due ospedali - ha aggiunto -, per evitare doppioni e strutture che non davano i risultati sperati andando a toccare strutture complesse e dipartimentali, abbiamo avviato un percorso affrontato con senso di responsabilità e messo in primo piano un ragionamento che si coniuga con la riorganizzazione generale del sistema sanitario regionale. Un lavoro che non toglierà ma potenzierà dando risposte a tutta la comunità regionale".

Tesei che poi ha evidenziato il rapporto "sempre franco e che è andato sempre nella direzione della integrazione totale" con il rettore dell'Università degli Studi di Perugia. E anche per Oliviero l'accordo di riorganizzazione tra Università e Regione "è di grande rilevanza" perché "ha l'obiettivo di garantire una sanità pubblica di grande qualità" e perché, ha ancora sottolineato, "il percorso di costruzione delle aziende integrate parte da questo atto dove vengono definite le strutture e viene fatta una razionalizzazione costruttiva".

"Un atto di grande centralità per l'Ateneo e che consentirà di ragionare anche sulla rete formativa che permetterà di dare la possibilità ai tanti specializzandi di mettersi a disposizione sull'intero territorio" ha concluso Oliviero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA