Protesta degli agricoltori ad Orvieto

E' iniziata intorno alle ore 10 la manifestazione di protesta organizzata dal Comitato agricoltori traditi ad Orvieto. Presenti - secondo quanto si è appreso dalla polizia di Stato - una quarantina di mezzi agricoli e una sessantina di persone, per lo più umbre e in qualche caso provenienti dalle province limitrofe, come Viterbo.

Il luogo della protesta è la rotatoria adiacente il Ponte dell'Adunata, ad Orvieto Scalo.

Al momento non si segnalano problematiche particolari, è possibile che i mezzi agricoli e i loro conducenti compiano dei giri attorno all'ampia rotatoria nel corso della manifestazione.

Il tutto è controllato dal personale del commissariato di Orvieto, con il supporto di carabinieri, guardia di finanza e, per ciò che attiene la gestione della viabilità, della polizia locale di Orvieto.



