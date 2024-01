Perugia ricorda Leonardo Cenci a cinque anni dalla morte

Sono trascorsi cinque anni dalla morte di Leonardo Cenci, fondatore di Avanti Tutta, appassionato di sport e per anni riferimento nella lotta alle malattie oncologiche, ma è ancora vivo tra i familiari, gli amici e i tanti conoscenti il ricordo di una figura simbolo della città di Perugia e non solo.

Dal suo slogan "Avanti tutta" - uno stimolo contro le difficoltà della vita - è nata l'associazione che ancora oggi, grazie alla famiglia e ai tanti volontari, opera a tutela dei malati oncologici.

Leo è stato un campione nella solidarietà, e nello sport (ha partecipato per due volte alla maratona di New York da malato oncologico). A lui è stato dedicato il parco più importante della città, il Percorso verde.

Leonardo Cenci sarà ufficialmente ricordato domenica 4 febbraio alle ore 12.15 nella chiesa del Gesù a Perugia con una massa di don Mauro Angelini.

"Leo - afferma in una nota il fratello Federico, presidente della Fondazione Avanti Tutta - ha dato prova di come il bene possa esprimersi nella realtà della malattia oncologica e si è adoperato perché questa sua scoperta potesse essere condivisa con un grande abbraccio tra tutte le persone. C'è una comunità intera che esprime ogni giorno la sua attitudine di dire 'avanti tutta' con coraggio e con l'umile consapevolezza di misurarsi al meglio con quanto la vita mette di fronte. Farlo insieme, facendosi buona compagnia con i sorrisi del cuore e accarezzando con generosità la sofferenza, è quello che Leo invita ogni giorno a fare".



