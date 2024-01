Nuova apertura dei centri di vaccinazione anti Covid in Umbria

Nuova apertura straordinaria dei centri per le vaccinazioni anti Covid in Umbria. E' stata promossa dalla Regione per mercoledì 31 gennaio nei centri delle Asl, secondo quanto annuncia l'assessore regionale alla Salute e alle politiche sociali, Luca Coletto.

I cittadini potranno recarsi senza prenotazione in uno dei centri vaccinali della Usl Umbria 1 o 2. Tutte le informazioni su sedi, orari e modalità di accesso sono consultabili sul portale regionale https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/.

Oltre all'open day straordinario - annuncia la Regione in una nota -, la vaccinazione viene comunque assicurata anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione o prenotandosi tramite il portale web https://vaccinocovid.regione.umbria.it/.



