Minacce e violenze verso la compagna, il Gip lo allontana

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Foligno hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare applicativa delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a carico di un quarantacinquenne, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Dagli accertamenti - riferisce la questura - è emerso che l'uomo, da almeno sei mesi, avrebbe tenuto atteggiamenti violenti, dal punto di vista fisico e psicologico, nei confronti della compagna, spesso anche in presenza dei figli minori della coppia.

All'inizio la vittima avrebbe subito continui controlli dei suoi spostamenti, consistenti in pedinamenti e nell'installazione di una telecamera in casa.

In seguito, l'uomo avrebbe cominciato a minacciarla, anche con un coltello o stringendole le mani al collo. La donna ha quindi deciso di sporgere denuncia al commissariato di Foligno.

Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto ha richiesto l'applicazione di una misura cautelare a carico del quarantacinquenne, emessa dal Gip di Spoleto.



