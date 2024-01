L'ospedale di Foligno ricorda l'ostetrica Vincenza Ciampana

Il personale sanitario del punto nascita della struttura complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Foligno si è riunito in memoria dell'ostetrica Vincenza Ciampana, il 30 gennaio, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70 anni.

Presenti il direttore generale facente funzioni della Usl Umbria 2 Piero Carsili insieme al direttore del presidio ospedaliero Mauro Zampolini e al primario di ostetricia e ginecologia Fabrizio Damiani.

Una cerimonia voluta dalle sue colleghe ostetriche insieme alle infermiere ed oss. Per omaggiare la professionista scomparsa che ha prestato servizio presso il "San Giovanni Battista" per ben 40 anni - ha lavorato a Foligno dall'ottobre del 1975 al gennaio del 2015 - è stata apposta una targa commemorativa alla presenza di colleghi, amici e familiari.





