La Camera di commercio dell'Umbria incontra i territori: il primo appuntamento della giunta camerale sul territorio si è tenuto a Città di Castello, nella sala del Consiglio comunale, alla presenza dei sindaci di Città di Castello e Citerna, Luca Secondi ed Enea Paladino, di rappresentanti istituzionali a livello regionale e provinciale, l'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche ed il vice-presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Michele Bettarelli e di altri amministratori pubblici, oltre a rappresentanti di categorie e professionali. La giunta camerale, presieduta dal presidente, Giorgio Mencaroni, dopo la riunione di deliberazioni, ha aperto alla partecipazione dei rappresentanti istituzionali e delle categorie.

L'iniziativa degli amministratori camerali - spiega una nota dei promotori - è "un segnale di ascolto e attenzione ai territori, e toccherà altre aree della regione, per promuovere un confronto specifico e sul campo con le realtà territoriali economiche e sociali, ricevendo stimoli, suggerimenti e proposte, stringendo così collaborazioni che possano rendere le politiche camerali sempre più efficaci e vicine alle esigenze reali delle imprese".

Il confronto è stato preceduto dalla presentazione del quadro socio-economico per il comprensorio, curata dal segretario generale Federico Sisti.

Su uno stock regionale di 79.326 imprese attive, l'alta valle del Tevere esprime una quota dell'8,9% (7.044 imprese attive).

In termini di valore aggiunto il contributo a livello di macro-settori evidenzia un rilevante peso del terziario (58,9%), seguito da industria (31,7%), costruzioni (5,3%) e agricoltura (4,1%). Il territorio altotiberino presenta alcune rilevanti specializzazioni nelle filiere cerealicola, delle macchine per l'agricoltura e del packaging, segnando un carattere distintivo rispetto all'intera regione. Rilevante per il comprensorio il calo demografico, con una popolazione residente che in poco più di dieci anni (dal 2011 al 2023) ha visto un calo del 3,7%. La popolazione straniera esprime una quota del 10,52% . Il Job Opportunity Index rileva buone opportunità di lavoro alberghiero e ristorazione e discrete per tutti gli altri settori.



