Il Comune di Cascia ricorda Sandra Milo

Il sindaco e l'amministrazione comunale di Cascia "piangono la scomparsa di Sandra Milo" e si dicono "onorati dalla sua presenza più volte in città, anche ultimamente per la prima edizione del Festival delle Rose rosse".

"Ha lasciato un indelebile ricordo a tutta la comunità - sottolinea l'ente in una nota - grazie alla sua personalità ed empatia". L'attrice appena scomparsa, infatti, nel 2023 era stata ospite d'onore della rassegna cinematografica che si svolge a Cascia, insignita con un premio alla carriera.

Il Festival delle Rose rosse, organizzato dall'associazione culturale di promozione sociale l'Università cerca lavoro e promosso dal Comune di Cascia vuole offrire una panoramica del ruolo della donna nel cinema e attraverso il cinema.



