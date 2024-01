Cerimonia in memoria di Donato Fezzuoglio a Umbertide

Si è svolta a Umbertide una cerimonia per ricordare Donato Fezzuoglio in occasione del 18/o anniversario della morte.

Il carabinieriE, Medaglia d'oro al valor militare, fu ucciso a Umbertide il 30 gennaio 2006, nel tentativo di sventare una rapina ai danni di una banca della città.

La cerimonia è stata preceduta al cimitero di Rancolfo (Perugia), dalla deposizione di una composizione floreale sulla tomba del militare, con un breve momento di raccoglimento e preghiera, al quale hanno preso parte oltre ai familiari di Fezzuoglio, il comandante della Legione carabinieri Umbria, generale Gerardo Iorio, il comandante provinciale, colonnello Sergio Molinari, il comandante della compagnia di Città di Castello, il maggiore Giovanni Palermo, e il parroco don Alberto Gildoni.

In via Andreani, luogo del tragico evento, la vedova Emanuela Becchetti ed il figlio Michele, insieme a Nicola De Stefano, vicario del Prefetto di Perugia, Luca Carizia, sindaco di Umbertide, e al generale Iorio, hanno deposto una corona ai piedi della lapide.

Sul luogo sono stati schierati il picchetto d'onore, una rappresentanza dell'Arma territoriale, i labari dell'Associazione nazionale carabinieri, delle associazioni combattentistiche e d'Arma ed il gonfalone del Comune di Umbertide.

A seguire, nella vicina chiesa del Cristo Risorto, alla presenza di personalità politiche e militari della provincia, oltre che colleghi, molti dei quali avevano conosciuto l'appuntato Donato Fezzuoglio apprezzandone le qualità personali e militari, è stata concelebrata una messa in suffragio dal vescovo di Gubbio e Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini, insieme a don Alberto Gildoni.



