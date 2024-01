Nuova protesta degli agricoltori vicino al casello A1 di Orte

Nuova protesta degli agricoltori nei pressi del casello autostradale di Orte (Viterbo), sull'A1. I manifestanti, con alcuni trattori e mezzi agricoli si sono radunati sulla rotatoria antistante in casello. Sul posto sono presenti le forze di polizia che segnalano la possibilità di disagi alla viabilità, in entrata e in uscita dal casello.

Al momento non vengono segnalati problemi particolari per gli automobilisti in transito.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, alla protesta partecipano anche diversi agricoltori provenienti dall'Umbria.





