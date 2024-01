Manifestazione per la Palestina nel centro di Perugia

Bandiere palestinesi e striscioni hanno caratterizzato una manifestazione di sostegno al popolo palestinese che si è svolta nel centro storico di Perugia. A promuoverla sono state l'associazione palestinesi in Italia, quella delle donne e Resistenza popolare.

Alcune decine di manifestanti si sono ritrovati all'inizio di corso Vannucci, non lontano dai palazzi della Regione. Hanno sventolato bandiere della Palestina ed esposta una grande con gli stessi colori. "No occupazione" e "Palestina libera" le scritte sugli striscioni mostrati.

Secondo gli organizzatori il pronunciamento della Corte di giustizia internazionale dell'Onu "testimonia che c'è un rischio genocidio ai danni del popolo palestinese". "Ci sono tantissimi morti, soprattutto bambini, e Israele ha spianato 1.500 case a Gaza". "Non possiamo stare a guardare" hanno sottolineato.





