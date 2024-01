Verini, per giustizia servono interventi efficaci e non spot

"Anche nel Distretto umbro l'apertura dell'anno giudiziario ha confermato la necessità di interventi efficaci e non di spot divisivi per far funzionare la giustizia": così il senatore del Pd Walter Verini, segretario della Commissione Giustizia e capigruppo Pd in Antimafia.

"Le relazioni della presidente della Corte d'appello Claudia Matteini, quella del procuratore generale Sergio Sottani così come tutti gli altri interventi della magistratura e dell'avvocatura - ha aggiunto - hanno sottolineato le vere necessità: velocizzare i procedimenti; rafforzare gli organici degli uffici giudiziari; spendere le risorse per la digitalizzazione; stabilizzare i componenti dell'Ufficio del processo. Questo aiuterebbe i cittadini a poter contare su una giustizia giusta e una ragionevole durata dei processi e aiuterebbe a respirare anche gli uffici giudiziari di Perugia, Terni, Spoleto. E investire sforzi contro sovraffollamento carcerario ed emergenza carceri. Applicare, insomma, le riforme Cartabia. E non farsi trovare impreparati davanti alle sfide di oggi come per esempio l'intelligenza artificiale. Questi i messaggi forti venuti anche da Perugia. Molto importanti in questo senso le parole di diversi intervenuti e in particolare del procuratore Sottani (non a caso salutate da un prolungato applauso della platea) che hanno espresso tutta la preoccupazione per interventi in corso del Governo che mettono in discussione il funzionamento della Giustizia, come quelli sulla prescrizione, come la messa in discussione delle riforme Cartabia, come quelli legati all'equilibrio tra riservatezza degli atti e libertà di informazione, come l'abolizione totale dell'abuso di ufficio. Molte critiche, giustamente, anche a interventi populisti e demagogici, legati a fatti di cronaca ( da Cutro ai rave, dagli imbrattatori ai reati di strada...) che rispondono ad un modo populista del Governo di guidare la Giustizia italiana, minando anche l'indipendenza della magistratura. Da non sottovalutare infine - ha concluso Verini -, i richiami ai rischi di penetrazione delle organizzazioni criminali nell'economia".



