Terni si divide su Bandecchi, congresso Ap e protesta in piazza

Da un lato, al palaTerni, il congresso programmatico nazionale di Alternativa popolare, partito il cui leader è il sindaco Stefano Bandecchi, dall'altro, in piazza della Repubblica, la manifestazione del centrosinistra con lo slogan 'Bandecchi non ci rappresenta', organizzata dopo le tensioni di questi giorni, scaturite dalle sue dichiarazioni dentro e fuori il consiglio comunale e che lunedì hanno portato le opposizioni a lasciare l'aula durante la seduta. E' un sabato pomeriggio nel segno della divisione politica, quello di Terni.

Al palaTerni Bandecchi è arrivato fra gli applausi poco dopo l'inizio dei lavori, aperti dall'intervento del presidente nazionale di Ap Paolo Alli. Il congresso proseguirà domenica ed è previsto anche l'intervento di Bandecchi.

In piazza della Repubblica invece qualche centinaio di persone, di partiti e soggetti politici - Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra, Movimento 5 stelle, Partito socialista, Kenny innovare per Terni, ma anche associazioni cittadine. Si sono ritrovati per contestare Bandecchi e dire "basta ad atteggiamenti aggressivi e offese".



