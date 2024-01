Tardani, centrodestra Orvieto unito per dare continuità

La coalizione di centrodestra e civici che governa Orvieto è "unita per dare stabilità e continuità lavoro per il futuro" della città. Lo sottolinea Roberta Tardani, sindaca uscente e ricandidata. Che in una nota ringrazia "le forze politiche e civiche che hanno deciso convintamente e in maniera unitaria" di sostenerla alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno.

"Ho apprezzato le parole che sono arrivate a più riprese da Forza Italia, dalla Lega, da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e naturalmente dagli amici e compagni di viaggio del movimento Civitas, che - afferma Tardani in una nota - nel condividere un rinnovato impegno comune hanno evidenziato la bontà del lavoro svolto dall'amministrazione che ho l'onore di guidare ma soprattutto la volontà e la necessità di dare continuità all'azione messa in campo in questi anni difficilissimi. La compattezza della coalizione di centrodestra, che è forza di governo a Orvieto, in Umbria e in Italia proprio perché unita, ci consegna la grande opportunità di dare un seguito a questo lavoro, di sviluppare l'importante progettualità di lungo termine avviata in questi cinque anni e di dare a Orvieto quella stabilità e coerenza nell'azione amministrativa che non ha mai avuto e che è condizione fondamentale per sostenere lo sviluppo di una città e di un territorio". La sindaca ha quindi parlato di "uno schieramento inclusivo pronto ad aprirsi". "Alle tante persone che, senza steccati ideologici - ha aggiunto -, in questi anni si sono avvicinati a noi perché hanno compreso e apprezzato il valore e i risultati del nostro impegno, aperto e disponibile al confronto con tutti coloro che sono animati da uno spirito propositivo e costruttivo".



