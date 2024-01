Pastorelli, sui medici a gettone il Pd chieda scusa

"I quattro direttori di ospedale e Usl di Perugia e Terni hanno confermato, attraverso una nota congiunta, di non aver mai fatto ricorso alla contrattualizzazione con cooperative per acquisire professionisti cosiddetti 'medici gettonisti'. La capogruppo in Regione Umbria del Pd Simona Meloni chieda immediatamente scusa all'assessore Luca Coletto per le dichiarazioni completamente false rilasciate alla stampa": così il capogruppo Lega Umbria Stefano Pastorelli. "Si tratta dell'ennesima brutta figura del Pd in tema di sanità che rivela tutta l'impreparazione e la totale inadeguatezza dei suoi rappresentanti a confrontarsi con serietà su tematiche serie, oltre a mettere in evidenza una predisposizione a strumentalizzare politicamente le questioni solo a fini elettorali" aggiunge.

"I quattro apicali sanitari - sottolinea Pastorelli - hanno sottolineato che per il reclutamento del personale, le aziende hanno sempre espletato le procedure previste e consentite dalle normative vigenti, in primis pubblicando avvisi e bandi di concorso e in secundis, in via straordinaria e residuale, al fine di garantire la continuità assistenziale e scongiurare l'interruzione di pubblico servizio, pubblicando manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo. Il Pd deve smetterla con le bugie e le strumentalizzazioni sulla sanità, soprattutto dopo i tanti disastri combinati in anni di governo regionale caratterizzato da immobilismo, incapacità e culminato con i buchi di bilancio e il processo concorsopoli. La Meloni e il Pd chiedano scusa e la smettano di trattare questioni che dimostrano di non conoscere minimamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA