Oliviero, Olocausto è macchia indelebile della storia

Iniziativa dell'Università degli Studi di Perugia in occasione del Giorno della memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Sulla facciata della chiesa dell'Ateneo sarà proiettato un videomapping, appositamente realizzato e che sarà visibile nelle giornate di sabato 27 gennaio, a partire dalle ore 17 fino al mattino successivo.

Nell'immagine è rappresentata una candela accesa, avvolta nel filo spinato, a ricordo dei campi di sterminio e la scritta "Per non dimenticare".

Il rettore Maurizio Oliviero ha sottolineato come l'Olocausto sia stato "un capitolo oscuro e una macchia tragica e indelebile nella recente storia dell'umanità". "Il cui ricordo ci richiama con forza al dovere di combattere sempre l'indifferenza di fronte alla violenza e alla prevaricazione" ha sottolineato in un comunicato dell'Università. "Ricordare l'Olocausto, tuttavia - ha sostenuto il rettore -, non significa unicamente commemorare le vite perdute, ma anche imparare dalla storia per costruire un futuro basato sulla comprensione reciproca, la tolleranza e la pace. Questa giornata ci invita a riaffermare il nostro impegno, individuale e collettivo, contro ogni forma di discriminazione, intolleranza e odio, vigilando contro l'ingiustizia e promuovendo attivamente il rispetto e la tutela della vita e della dignità umana, attraverso gli strumenti pacifici del dialogo civile, della riflessione critica e della consapevolezza. Come università pubblica, sentiamo la responsabilità di trasmettere, alle nuove generazioni, i valori universali tramandatici dai padri costituenti, stimolando al contempo nei nostri giovani quell'autonomia di animo e di pensiero che, sorretta dal sapere e dalla ricerca, ci rende veramente e pienamente responsabili del nostro pensare e del nostro agire".



