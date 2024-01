Inaugurato l'anno giudiziario 2024 dell'Umbria

Inaugurato l'anno giudiziario 2024 della Corte d'appello di Perugia che comprende l'intero territorio dell'Umbria. La cerimonia si è svolta presso l'aula Goretti alla presenza di numerose autorità.

Presenti, tra gli altri, i presidenti della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, i rappresentante del Csm, Marcello Basilico e del Ministero della giustizia, Nicola Selvaggi.

Ad aprire la cerimonia la relazione della presidente facente funzione della Corte d'appello, Claudia Matteini che ha ricordato come "dopo anni caratterizzati da restrizioni determinate dall'emergenza sanitaria , si è tornati a celebrare l'inizio dell'anno giudiziario con una cerimonia aperta al pubblico che ne sottolinea ancora di più l'importanza non solo per la magistratura ma per l'intera collettività". Ha quindi definito il trascorso anno giudiziario "faticoso ma nel complesso positivo" e si è detta "convinta di poter affermare che gli uffici giudiziari umbri saranno in grado di portare avanti positivamente il processo di miglioramento già avviato consolidando i risultati già raggiunti e percorrendo con successo la strada indicata dagli obbiettivi Pnrr".



