Giunta Camera commercio itinerante per confronto 'sul campo'

La Giunta della Camera di commercio dell'Umbria diventa itinerante per toccare tutte le aree della regione, promuovendo così un confronto "specifico e sul campo" con tutte le realtà territoriali economiche e sociali, ricevendo direttamente stimoli, suggerimenti e richieste e "stringendo ancora di più collaborazioni e sinergie che contribuiscano alle scelte camerali più efficaci ed opportune". Primo appuntamento martedì 30 gennaio nella sala consiliare del Comune di Città di Castello. Parteciperanno tra gli altri gli otto sindaci dei Comuni dell'Alta Valle del Tevere e le rappresentanze delle categorie economiche e professionali dell'area.

Alle 9,45 - annuncia la Camera di commercio in una nota - si terrà la seduta della Giunta camerale, mentre dalle 11,45 si svolgerà una parte pubblica di confronto con le rappresentanze delle categorie economiche e professionali dell'Alta Valle del Tevere. Il confronto sarà supportato da un "approfondito" report curato dalla Camera di commercio dell'Umbria con tutta una serie di dati e indicatori, compresi quelli relativi ai bilanci delle imprese (dal fatturato al valore aggiunto per impresa, al numero degli addetti, all'andamento della produttività del lavoro, al ritorno economico per i soci…), così da avere un aggancio diretto con l'economia reale. "Un report che, nel suo complesso, permette di avere un quadro degli andamenti economici e sociali dell'Alto Tevere, dalle tendenze di fondo alla situazione congiunturale, consentendo anche di cogliere le probabili evoluzioni nel breve e medio periodo" conclude la Camera di commercio.



