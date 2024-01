Da parroco hi-tech adesivo per cellulari con santo della gola

Consegnerà, a chi lo vuole, un adesivo con l'immagine di San Biagio, definito protettore della "gola", e un messaggio-preghiera da portare sempre con sé ad ogni chiamata o quando si naviga sui social dal proprio smartphone, don Giorgio Mariotti, 74 anni, sacerdote "hi-tech" di Città di Castello impegnato per un utilizzo corretto e responsabile di telefonini, tablet, computer ed altre tecnologie di comunicazione. Religioso già protagonista dal 2015 della benedizione dei cellulari.

Il parroco - ricorda il Comune - si occupa di diverse chiese e comunità della zona nord di Città di Castello. Nell'adesivo che ha deciso di consegnare compare l'immagine del santo e la frase "Benedici Signore Gesù, per intercessione di San Biagio, questo mio smartphone".

"In concomitanza della festa di San Biagio, protettore della gola, domenica 4 febbraio, - annuncia don Giorgio su Facebook - come negli anni passati, verrà data la benedizione alle persone e a tutti i nuovi mezzi di comunicazione, cosi che nella fede le persone possano essere preservate da eventuali danni che questi mezzi potrebbero procurare e portare invece il bene e la verità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA