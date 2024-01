Consegnate ad Assisi le medaglie del Giorno della Memoria

Commozione ed emozione ad Assisi dove nel palazzo vescovile-Santuario della Spogliazione la Prefettura di Perugia ha consegnato le medaglie d'onore "ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti". Appuntamento che so è tenuto in occasione del Giorno della memoria.

A ricevere le medaglie d'onore i familiari di Massimo Angeli, nato a Collazzone, Mariano Cosucci, Magione, Cesare Machelli, Scheggia e Pascelupo, Renato Marini, Bolzano, Francesco Palazzi e Pompeo Patarini, Spoleto, Mario Porcorossi, Perugia, Giovanni Rosati, Foligno e Alfiero Stocchi, Gubbio.

Alcuni - si legge in un comunicato della diocesi - avevano in mano la foto, o il quadretto del loro congiunto e tutti hanno ringraziato per aver reso omaggio "a chi si è speso per il proprio Paese".

L'appuntamento è stato aperto Marina Rosati, ideatrice e curatrice del "Museo della Memoria, Assisi 1943-1944". A portare i saluti è stato poi il vescovo monsignor Domenico Sorrentino.

"Rivolgiamo un pensiero ai Giusti - ha detto -, raggio di luce che si aprì in un periodo di oscurità totale".

Il vice presidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, ha sottolineato come "oggi questa giornata assuma un valore ancora più particolare". "Ricordare è giusto - ha aggiunto -, un dovere, un imperativo morale ed etico per chi ha a cuore un cammino di civiltà. Fondamentale è anche guardarsi intorno e attualizzare e cogliere il nesso, i segnali e i prodromi che rievocano pericoli passati che l'umanità non è stata in grado di schivare".

La sindaca di Assisi, Stefania Proietti ha ricordato i Giusti di Assisi, facendo proprie le parole del presidente Mattarella.

Il prefetto di Perugia, Armando Gradone, ha incentrato il suo discorso sulla parola dignità, ricordando la tragica vicenda che è stata la Shoah.

"C'è un comune sentire della nostra nazione sull'importanza di questa giornata, non solo per omaggiare le vittime e abbracciare i loro cari, per onorare il sacrificio dei Giusti che con piccoli e grandi gesti di coraggio hanno interrotto la spirale di odio, ma anche perché stiamo assistendo al ritorno dell'antisemitismo" ha detto il sottosegretario Emanuele Prisco.





